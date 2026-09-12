Gazzetta: "La Fiorentina mostra idee e proposte. Mastantuono fa vedere di cosa è capace in due minuti"

Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea la grande prova di Mastantuono e la proposta di gioco della Fiorentina, a differenza di quanto succedeva con Grosso.

La Fiorentina mostra idee e proposte e i gol ne sono la prova. Nonostante il vantaggio del Venezia - che ha impostato la gara sul recupero palla e la verticalizzazione per Adams - Mastantuono fa vedere di cosa è capace in due minuti con il suo sinistro.

Il primo gol arriva dopo aver superato Sagrado, favorito da un errore di posizionamento di Stankovic. Il secondo è arrivato su assist di Beto che ha approfittato dello scivolone di Haps. Poi il gol di Pellegrino e ancora Mastantuono (con la guancia) a chiudere la partita nel miglior momento del Venezia.

Batistuta impiegò 21 partite per segnare la prima tripletta italiana - al Foggia, nel 1992 -, a Mastantuono ne sono bastate 5. La Viola fin qui ha segnato 5 gol, tutti argentini.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport