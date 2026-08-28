Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Gudmundsson al Bologna, ipotesi prestito con diritto di riscatto”

L’islandese ha ingaggio da oltre 2 milioni quindi potrebbe aspettare altre eventuali offerte

Il Bologna continua a dichiarare incedibile Jonathan Rowe, ma l'esterno inglese ha manifestato la volontà di partire. L'Atalanta insiste, mentre dalla Premier League non sono ancora arrivate proposte concrete. Le prossime ore saranno decisive per definire i possibili incastri, anche in base alle preferenze dei calciatori coinvolti.



In questo scenario, il Bologna ha ascoltato la proposta della Fiorentina per Albert Gudmundsson. L'islandese era stato protagonista di un rendimento straordinario al Genoa, mentre in viola ha inciso molto meno, anche a causa dei continui cambi di ruolo e di un utilizzo a corrente alternata. Per alcuni, l'interesse per Gudmundsson rappresenterebbe un segnale della possibile partenza di Rowe, ma la certezza è che il giocatore piace al Bologna soltanto a determinate condizioni.



L'ingaggio di Gudmundsson supera nettamente i 2 milioni di euro e lo stesso calciatore potrebbe aspettare eventuali altre offerte prima di accettare il trasferimento a Bologna, anche se la sua priorità sembra essere quella di rimanere in Italia. Sia per Arthur Theate, legato all'Eintracht Francoforte fino al 2029, sia per Gudmundsson, la formula ipotizzata sarebbe inevitabilmente quella del prestito con diritto di riscatto, rispettivamente dal club tedesco e dalla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.