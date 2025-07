Gazzetta: “Kean via tramite clausola? Domani o mai più, impossibile in 24 ore. Viva l’ipotesi permanenza”

Domani sarà la giornata chiave per Moise Kean. È il penultimo giorno di validità della clausola che sembra il limite massimo perché chiudere poi in 24 ore una trattativa cosi importante, sarebbe quasi impossibile. Svanito l’Al Qadsiah, per l’attaccante c’è la richiesta di informazioni dall’Al Hilal, senza però un’offerta con cifre precise. Assolutamente viva l’ipotesi di una sua permanenza a Firenze con un discorso che si aprirà dal 16 luglio in poi per l’adeguamento dell’ingaggio sui 4 milioni che gratificherebbe il giocatore. Arrembaggi dell’ultima ora dall’Arabia o dalla Premier non si possono tuttavia ancora escludere. Il tempo che scorre gioca però a favore dei viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.