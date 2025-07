Gazzetta: “Kean da mercoledì parlerà di rinnovo con la Fiorentina. Impossibile che se ne vada domani”

Stefano Pioli riparte. Da Firenze, dalle forti emozioni e con grande probabilità da Moise Kean. Una giornata intensa quella di ieri con il nuovo allenatore che è arrivato, attesissimo, al Viola Park e con una notizia da aggiungere nel suo bagaglio: Kean ha detto definitivamente no all’Arabia e soltanto un arrembaggio finale (e fortissimo) da parte di un top club europeo potrebbe portarglielo via.

Il pericolo ora sembra solo la Premier però, senza offerte, l’ipotesi più percorribile è che da mercoledì il calciatore possa mettersi al tavolo con i viola per il rinnovo su cui ci sarà da discutere su ingaggio e clausola, mentre la volontà di andare avanti insieme sarebbe già palese, nel caso in cui nessuno pagasse i 52 milioni entro domani sera.

Non sono stati i soldi sul tavolo dell’Al Qadsiah e neanche la potenziale offerta dell’Al Hilal ad attrarre l’attaccante ma il metro di scelta è stata la sua carriera ed è stata pienamente condivisa con l’agente Alessandro Lucci. Il giocatore vuole rimanere in Europa e oggi è la giornata-chiave perché chiudere tutto domani in appena 24 ore dalla scadenza sembrerebbe davvero impossibile. Kean è tornato a Firenze per il ritiro e si è messo a disposizione dell’allenatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.