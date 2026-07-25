Gazzetta: “Joao Mario si avvicina alla Fiorentina ma i viola prima vorrebbero procedere con le uscite”

Joao Mario sarà una nuova risorsa per la fascia destra viola

Joao Mario si prepara a diventare una nuova risorsa per la fascia destra della Fiorentina, dove ricoprirebbe il ruolo di terzino nel 4-3-3 di Fabio Grosso. Pur essendo nato calcisticamente come esterno con spiccate doti offensive, il portoghese ha dimostrato nel corso della carriera di sapersi adattare anche a sistemi di gioco come il 3-4-2-1 e il 3-5-2, grazie alla sua versatilità e alla capacità di coprire l'intera corsia.

Dal punto di vista tecnico, Joao Mario è un giocatore che fa della qualità nella costruzione del gioco uno dei suoi punti di forza, pur non essendo particolarmente prolifico in termini di gol e assist. Il suo arrivo alla Fiorentina non sarà immediato perché è stato convocato da Spalletti per l'amichevole contro Standard Liegi in Belgio. Inoltre i viola, prima di procedere con un altro acquisto, vorrebbero lavorare sulle uscite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.