Gazzetta: "In discussione la sostituzione di Mastantuono. Insufficienti le prove di Pellegrino e Beto"

La Fiorentina produce più del Como in termini di gol attesi: 2,25 contro 1,77, ma manca di efficacia offensiva

La Fiorentina mostra risorse superiori alla scorsa stagione e reagisce con Pongracic, che accorcia in mischia dopo un salvataggio di Ramon su Viery e trova anche il pareggio, annullato per un fuorigioco millimetrico dopo cinque minuti di revisione Var. Il Como evidenzia difficoltà nel possesso, ora sviluppato più vicino a Butez rispetto alla scorsa stagione, quando teneva gli avversari lontani dalla propria porta. I viola pressano, recuperano palloni e creano occasioni, senza però concretizzarle.

Njie, servito da Fagioli, anticipa Butez ma calcia fuori, mentre Ndour spreca con il sinistro il pallone del possibile pareggio. Anche dopo il terzo gol lariano arrivano opportunità con Gnonto, Njie, che colpisce il palo da posizione favorevolissima, e Fagioli, poco deciso nella conclusione. La Fiorentina produce più del Como in termini di gol attesi: 2,25 contro 1,77, ma manca di efficacia offensiva. L’analisi mette in discussione la sostituzione di Mastantuono, pur chiedendogli maggiore incisività, e giudica insufficiente il contributo di Pellegrino e Beto rispetto a quello che garantiva Kean.

Il Como si dimostra invece letale in contropiede: Liberali trova Paz, che spezza la difesa con il passaggio per Douvikas, bravo a superare Dragusin nell’uno contro uno e a battere un De Gea non impeccabile. I lariani difendono poi il vantaggio con 111 interventi positivi nella propria area, tra i quali spicca il contributo di Milla, abituato a resistere alla pressione avversaria ai tempi del Getafe. Una capacità di adattarsi e soffrire che rappresenta un ulteriore passo nella crescita della squadra di Fabregas.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport