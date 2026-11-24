Moviola
Gazzetta in controtendenza: "Partita corretta, netto il rigore concesso al Monza per il fallo di mano di Oulai"
Il giudizio della rosea rappresenta una moviola totalmente in controtendenza rispetto alla lettura predominante
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2026 11:04
Partita sostanzialmente corretta, come dimostra il solo ammonito (Dragusin nel secondo tempo) e senza situazioni difficili da gestire.
A fine primo tempo il rigore che ha portato in vantaggio il Monza per intervento di mani in area di Oulai sul tiro di Varela: il tocco del giocatore ivoriano è netto, il braccio destro è inspiegabilmente troppo alto.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport