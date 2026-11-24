Moviola Gazzetta in controtendenza: "Partita corretta, netto il rigore concesso al Monza per il fallo di mano di Oulai"

Il giudizio della rosea rappresenta una moviola totalmente in controtendenza rispetto alla lettura predominante

Partita sostanzialmente corretta, come dimostra il solo ammonito (Dragusin nel secondo tempo) e senza situazioni difficili da gestire.

A fine primo tempo il rigore che ha portato in vantaggio il Monza per intervento di mani in area di Oulai sul tiro di Varela: il tocco del giocatore ivoriano è netto, il braccio destro è inspiegabilmente troppo alto.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport