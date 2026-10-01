Gazzetta: "Il Napoli potrebbe farsi avanti per Dodò, la Fiorentina mantiene ferme le sue posizioni economiche"

Dodò è un profilo gradito al Napoli di Allegri, che ha bisogno di un erede di Di Lorenzo e potrebbe intervenire a gennaio con un investimento contenuto

Il Napoli, intanto, valuta le necessità per gennaio e per le stagioni successive. L’arrivo di Favasuli ha portato fisicità e diverse soluzioni: può giocare alto a destra e, all’occorrenza, spostarsi a sinistra, sia come esterno difensivo sia a centrocampo. Queste caratteristiche hanno riaperto le riflessioni sull’eredità di Di Lorenzo e sulla possibilità di intervenire con un investimento contenuto.

La vicenda Dodò resta quindi sotto osservazione, anche attraverso silenzi e attese: il Napoli ascolta, riflette e considera un profilo ancora gradito, adatto alle proprie esigenze tattiche e prossimo ai 28 anni, mentre la Fiorentina mantiene ferma la propria posizione economica.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport