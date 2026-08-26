Gazzetta: "Grosso protetto e sostenuto. Kean in panchina anche per trattative di mercato"

Nessun catastrofismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma

Nessun catastrofismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma. La squadra deve voltare pagina e concentrarsi sulla prossima partita contro il neopromosso Frosinone, in programma al Franchi. La gara avrà un significato particolare perché coinciderà con le celebrazioni per il Centenario del club. Davanti ai propri tifosi, la Fiorentina vuole evitare un'altra prestazione negativa e riscattare subito il pesante passo falso dell'Olimpico.

La società ha fatto quadrato intorno a Fabio Grosso, che in questo momento deve essere protetto e sostenuto. L'allenatore si è trovato anche a gestire la delicata situazione di Moise Kean, rimasto inizialmente in panchina contro la Roma per una decisione condizionata, oltre che da motivazioni tattiche, dalle trattative di mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.