Gazzetta: “Gnonto arriva a Firenze: il ritorno in Italia per riprendersi anche la Nazionale”

La Fiorentina rinforza ulteriormente il reparto degli esterni

Dopo l’arrivo di Alieu Njie dal Torino, la Fiorentina aggiunge un altro tassello al reparto degli esterni con Wilfried Gnonto. Il classe 2003, arrivato dal Leeds, rappresenta il dodicesimo acquisto della sessione estiva viola.

Gnonto è atterrato ieri sera, intorno alle 22, all’aeroporto di Peretola. Nella giornata di oggi sono previste le visite mediche, prima della firma sul contratto. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

La sua duttilità permetterà a Fabio Grosso di avere una soluzione in più sulle corsie esterne, potendo schierare Gnonto su entrambe le fasce. Per l’attaccante italiano, il ritorno in Serie A rappresenta inoltre un’opportunità importante per rilanciarsi e riconquistare la Nazionale, dopo essere stato convocato per la prima volta da Roberto Mancini. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.