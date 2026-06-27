Gazzetta: “Fiorentina su Ruggeri, l’Atletico chiede 25 milioni. Richiesta alta ma accessibile per Paratici”
Ruggeri sarebbe l’alternativa a Udogie
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:24
Nella lista dei preferiti per sostituire l'uscente Robin Gosens c'è infatti Matteo Ruggeri. Il profilo del giocatore piace molto alla dirigenza per doti tecniche e futuribilità. In questo caso, le cifre dell'operazione risultano inferiori rispetto alle richieste del Tottenham per Udogie. L'Atletico Madrid valuta il cartellino di Ruggeri 25 milioni di euro. Questa richiesta economica viene considerata alta ma comunque accessibile per le casse della Fiorentina, che tiene vivi i contatti in attesa di capire i margini di manovra sui due fronti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.