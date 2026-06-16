Gazzetta: "Fiorentina su Joao Mario, pista concreta in caso di addio a titolo definitivo. Occhio al Bologna"

Joao Mario è uno dei nomi monitorati dalla Fiorentina

Joao Mario resta uno dei nomi monitorati dalla Fiorentina per rinforzare la fascia destra. L'avventura del laterale portoghese alla Juventus, però, potrebbe essere già ai titoli di coda: arrivato in bianconero per 11,4 milioni di euro più la cessione di Alberto Costa al Porto, il suo percorso a Torino è durato pochissimo. A gennaio è stato girato in prestito al Bologna e il suo futuro è nuovamente tutto da scrivere.

Il profilo continua a piacere alla dirigenza viola, che da tempo lo considera un'opportunità interessante per qualità, esperienza e costi relativamente contenuti. Nei prossimi mesi la Fiorentina potrebbe tornare concretamente alla carica, soprattutto se dovesse prendere corpo l'ipotesi di un'operazione a titolo definitivo o con una formula favorevole ai viola.

rasAttenzione, però, alla concorrenza del Bologna. Il club rossoblù starebbe infatti valutando la possibilità di trattenere Joao Mario con il rinnovo del prestito. Una decisione che dipenderà anche dalle valutazioni tecniche del nuovo allenatore, ma la duttilità del portoghese rappresenta un elemento molto apprezzato. La Fiorentina osserva interessata: il primo obiettivo resta quello di regalare a Fabio Grosso un esterno affidabile e già pronto per il salto in viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.