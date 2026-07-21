Gazzetta: “Fiorentina su Dovbyk, no al prestito, la Roma vuole 20 milioni per la cessione a titolo definitivo”

Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio da 3,5 milioni

Servirebbero 20 milioni alla Fiorentina per portare Dovbyk a Firenze: un prezzo accessibile in caso di 40 milioni versati per Kean. Dovbyk è in uscita dalla Roma e i viola avevano pensato a un prestito, ma i giallorossi hanno bisogno di monetizzare e vorrebbero cederlo.

In caso di arrivo, sarebbe una scelta "alla Kean", ovvero l'idea di valorizzare un calciatore reduce da una stagione difficile, come fu per l'azzurro. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio: Dovbyk guadagna 3,5 milioni senza i benefici del decreto crescita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.