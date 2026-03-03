3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Fiorentina evidentemente affezionata alle zone basse. Serata totalmente steccata”

3 Marzo · 09:44

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 09:44

Fiorentina

Due reti su tre sono arrivate da calci piazzati

Le altre rallentano e la Fiorentina, che evidentemente deve essersi affezionata alle zone basse della classifica, le aspetta: con le sconfitte di Cremonese e Lecce la trasferta di Udine era l’occasione giusta per sganciarsi dal terzultimo posto, invece dopo due vittorie di fila la Viola è ripiombata nell’incubo. Una serata steccata sotto tutti gli aspetti, mentale, fisico e tattico, di cui ha approfittato la squadra di Runjaic, tornata al successo dopo un mese (ultima vittoria con la Roma a inizio febbraio) e non sarà un caso che il 3-0 è coinciso con il rientro da titolare di Keinan Davis, protagonista insieme a Nicolò Zaniolo. Rigore procurato e trasformato per l’attaccante bianconero, che ha messo in ghiaccio nella ripresa una partita aperta nel primo tempo dal colpo di testa di Kabasele, su angolo battuto dal numero dieci, e chiusa dal neo entrato Buksa (sostituto di Davis) a un soffio dal gong.

Due reti su tre sono arrivate da calci piazzati, ma la supremazia della squadra di casa è stata netta: più idee e più voglia. La fotografia del tracollo viola è Daniele Rugani, che non poteva immaginare un debutto più nero: sempre sulla scena del crimine nei tre gol dell’Udinese. Adesso la Fiorentina non potrà sbagliare le prossime sfide contro Parma e Cremonese, mentre l’Udinese si gode la sua decima posizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

