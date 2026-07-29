Gazzetta: “Fabbian è una priorità per la Lazio di Gattuso, la Fiorentina apre al prestito con diritto”

Fabbian si avvicina al club biancoceleste, lo voleva già in passato

Avanti per Fabbian per la Lazio. Tanti i nomi monitorati, ma nelle ultime ore si sta facendo largo una candidatura in particolare. Quella del calciatore della Fiorentina. La Lazio ha inseguito Giovanni Fabbian già in passato, quando giocava con il Bologna, ma adesso può davvero trasferirsi a Formello. La sua società è infatti disposta a cederlo in prestito con diritto ma senza obbligo di riscatto. Ed è un profilo che piace a Gattuso.

Lo ritiene più funzionale al tipo di progetto che ha in mente rispetto ad altri elementi accostati alla Lazio negli ultimi giorni. Come l'altro viola Brescianini e come il milanista Musah. Giocatori, questi ultimi, che in ogni caso al tecnico non dispiacciono, anche perché estremamente duttili. Ma lui preferirebbe un trequartista di ruolo, come Fabbian appunto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.