Gazzetta durissima: "La Fiorentina ha numeri pesanti, peggior partenza nessuna vittoria al Franchi da aprile.

Eppure, sul piano del gioco, mai come questa volta i viola erano riusciti a tenere testa alla squadra di Fabregas. A fare la differenza è soprattutto la concretezza

Il Como torna a vincere dopo un mese, nel quale, complice la sosta, aveva raccolto le sconfitte contro Frosinone e Feyenoord a Rotterdam e lo 0-0 casalingo con la Roma. In assenza di Kean, Fabregas schiera per la prima volta titolare Mattia Liberali, che apre le marcature con un elegante controllo seguito da un preciso sinistro. Nico Paz, pur non al meglio, firma di testa il raddoppio e serve a Douvikas il pallone del definitivo 3-1, prima di chiedere il cambio per la stanchezza.

La Fiorentina continua invece a fare i conti con numeri pesanti: non vince al Franchi da aprile e, con cinque sconfitte e appena quattro punti, eguaglia la peggior partenza in Serie A, registrata nella scorsa stagione. Le aspettative alimentate dal mercato estivo lasciano spazio a una realtà nuovamente difficile. Per il Como è invece la quarta vittoria consecutiva a Firenze tra campionato e Coppa Italia.

Eppure, sul piano del gioco, mai come questa volta i viola erano riusciti a tenere testa alla squadra di Fabregas. A fare la differenza è soprattutto la concretezza: gli attaccanti del Como trasformano le occasioni, mentre quelli della Fiorentina le sprecano. Le uniche speranze di rimonta arrivano così da un difensore, Pongracic, a segno in una partita che conferma le difficoltà realizzative della squadra di Vanoli

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport