Gazzetta di Modena: "Il Modena dopo Galloppa e Bianco ci prova anche per il baby talento Braschi"

Il classe 2006 è sulla bocca di parecchie squadre di Serie B soprattutto, occhio anche alla pista Catanzaro.

Operazioni in uscita per la Fiorentina, con il nome di Riccardo Braschi messo tra i partenti della viola.

Il giovane attaccante è desiderato da parecchie squadre di Serie B, come il Catanzaro e soprattutto il Modena: gli emiliani quest'estate stanno facendo spese in casa Fiorentina, prima con l'arrivo di mister Galloppa sulla panchina, poi con l'acquisto di Bianco, e infine adesso con il sogno Braschi.

L'attaccante 2006 arriva da un'ottima annata con la Primavera viola, con cui ha vinto insieme a Galloppa, il campionato: è proprio il tecnico a voler portare con sé il talento della Fiorentina, con cui comunque una soluzione non si è ancora trovata, con qualsiasi tipo di discorso ancora in fase di sviluppo. Lo scrive la Gazzetta di Modena.