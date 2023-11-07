Gazzetta dello Sport, poco spazio per Holm all'Atalanta. L'esterno difensivo piace alla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport ha riportato qualche nome per la difesa della squadra di Italiano. Alla Fiorentina, anche in passato, è stato accostato il nome di Emil Holm che adesso sta trovando poco spazio...

La Gazzetta dello Sport ha riportato qualche nome per la difesa della squadra di Italiano. Alla Fiorentina, anche in passato, è stato accostato il nome di Emil Holm che adesso sta trovando poco spazio all’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto. Impossibili invece al momento altri profili che erano circolati nelle scorse sessioni di mercato come Gendrey e Baschirotto del Lecce, senza parlare di Diogo Dalot dello United. Non mancheranno alla Fiorentina altre idee e soluzioni per allungare la rosa a Vincenzo Italiano e dare ampio respiro alle sue scelte.

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