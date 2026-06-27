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Gazzetta dello Sport: "Norton-Cuffy richiestissimo in Serie A. Il Genoa chiede almeno 18 milioni"

Non solo la Fiorentina, sull'esterno classe 2004 ci sono anche Napoli, Juve e Inter. Il grifone detta il prezzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 11:02
Gazzetta dello Sport: "Norton-Cuffy richiestissimo in Serie A. Il Genoa chiede almeno 18 milioni" -
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Un altro obiettivo per le fasce della Fiorentina è Norton-Cuffy ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, la concorrenza è tanta, e tutto questa agevola il Genoa, che chiede una cifra sostanziosa per lasciar partire il classe 2004.

Oltre alla viola infatti, anche Napoli, Juve e Inter monitorano con particolare attenzione la situazione dell'esterno, e il grifone, proprio per questo motivo, spara alto il prezzo: la richiesta dei liguri è di almeno 18 milioni di euro.

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