Gazzetta dello Sport: “Mandragora verso il rinnovo con la Fiorentina: fumata bianca più vicina”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione contrattuale di Rolando Mandragora, sempre più vicino al rinnovo con la Fiorentina. Nonostante il recente interesse manifestato dal Real Betis, il centrocampista ha fatto trapelare la volontà di proseguire il proprio cammino in maglia viola, segno evidente del forte legame con il progetto tecnico del club.

Un segnale importante anche per la società, che considera Mandragora una pedina affidabile nello scacchiere della nuova stagione. L’incontro decisivo tra le parti è previsto per il fine settimana e, secondo quanto filtra, la fumata bianca sarebbe ormai solo una questione di dettagli.

Le distanze tra giocatore e dirigenza si sono infatti ridotte in modo significativo negli ultimi giorni, e l’accordo per il prolungamento è ora a un passo. La Fiorentina punta a blindare così uno dei suoi centrocampisti più esperti, fondamentale anche per garantire continuità in vista della nuova annata con Pioli in panchina.