Gazzetta dello Sport: "La Lazio cerca una punta. Giménez è avanti, Piccoli e Pinamonti le alternative"
Gattuso vuole il messicano ma la trattativa non è semplice: occhi puntati sugli attaccanti di Fiorentina e Sassuolo.
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 11:04
Continua il casting per l'attacco della Lazio: Gattuso vuole una punta e i nomi che circolano sono parecchi.
Come scrive la Gazzetta dello Sport, è Santiago Giménez il preferito dei biancocelesti: l'operazione però sembra troppo complicata per Lotito & co, e dunque, per non allungare i tempi, si potrebbe andare alla ricerca di altre soluzioni.
Le alternative non mancano: ci sono Pinamonti del Sassuolo e Piccoli della Fiorentina, e poi eventualmente Kennedy della Fluminense come pista estera. Sembra invece tramontata la pista che porta allo spagnolo Espì.