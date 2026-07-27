Gazzetta dello Sport: "La Lazio cerca una punta. Giménez è avanti, Piccoli e Pinamonti le alternative"

Gattuso vuole il messicano ma la trattativa non è semplice: occhi puntati sugli attaccanti di Fiorentina e Sassuolo.

Continua il casting per l'attacco della Lazio: Gattuso vuole una punta e i nomi che circolano sono parecchi.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, è Santiago Giménez il preferito dei biancocelesti: l'operazione però sembra troppo complicata per Lotito & co, e dunque, per non allungare i tempi, si potrebbe andare alla ricerca di altre soluzioni.

Le alternative non mancano: ci sono Pinamonti del Sassuolo e Piccoli della Fiorentina, e poi eventualmente Kennedy della Fluminense come pista estera. Sembra invece tramontata la pista che porta allo spagnolo Espì.