Gazzetta dello Sport: "La Lazio cerca un sostituto di Romagnoli, piacciono Comuzzo e Moreno"

Con la situazione dell'ex Milan ancora da chiarire, i biancocelesti non si vogliono far cogliere impreparati.

La Lazio cerca un difensore. Con Romagnoli in partenza, nonostante al momento il suo trasferimento all'Al-Sadd sia nuovamente saltato, i biancocelesti vogliono regalare a Gattuso un degno sostituto.

Proprio per questo, come riposta la Gazzetta dello Sport, il DS Fabiani sta seguendo con attenzione le vicende di mercato che riguardano 2 calciatori della Fiorentina, ovvero Comuzzo, che è già da tempo sotto la lente della squadra di Lotito, e poi Moreno, non più nei piani della società viola.