Gazzetta dello Sport: "Kouadio nel mirino dell’Inter. Il difensore si sta mettendo in mostra col Monza"

Il classe 2006, di proprietà della Fiorentina, ha attirato l’attenzione dei nerazzurri dopo le buone prestazioni offerte in Brianza.

Eddy Kouadio finisce sotto i riflettori dopo la prestazione offerta contro il Cagliari. Il difensore di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Monza, è tra i profili che hanno attirato l’attenzione degli osservatori dell’Inter durante la sfida disputata lunedì sera al Brianteo.

Inter, osservatori al Brianteo: occhi anche su Kouadio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin si è presentato allo stadio insieme a Piero Ausilio per seguire da vicino alcuni giocatori impegnati nella partita tra Monza e Cagliari. L’obiettivo principale era Alessandro Romano, centrocampista seguito dall’Inter in prospettiva futura, ma l’attenzione si è estesa anche ad altri profili.

Tra questi c’è proprio Kouadio, difensore cresciuto nel settore giovanile viola e ora impegnato in Brianza. Il classe 2006 ha contribuito al successo del Monza per 4-0 sul Cagliari, trovando anche la rete che ha sbloccato il risultato al 40’, con una progressione in campo aperto conclusa davanti al portiere avversario. Per lui si è trattato del primo gol in Serie A.

Kouadio, una vetrina importante per il futuro

La prestazione contro i sardi ha dato ulteriore visibilità al giovane difensore, che sta vivendo la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. La sua crescita viene seguita con interesse anche in ottica mercato, in un contesto nel quale l’Inter sta monitorando diversi calciatori giovani in vista delle prossime finestre di trasferimento.

Al momento, tuttavia, l’interesse osservativo non equivale a una trattativa avviata: la presenza dei dirigenti nerazzurri al Brianteo rientra nell’attività di monitoraggio dei talenti e non costituisce, da sola, una conferma di un’offerta o di un’operazione imminente.

Per la Fiorentina, proprietaria del cartellino, il percorso di Kouadio al Monza rappresenta intanto un’occasione per accumulare esperienza e misurarsi con il calcio di alto livello. La prova contro il Cagliari gli ha permesso di mettersi in evidenza, mentre l’attenzione dell’Inter aggiunge un ulteriore elemento d’interesse sul suo futuro.