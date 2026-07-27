Gazzetta dello Sport: "Fiorentina al lavoro per gli esterni. Continua a rimanere viva la pista Cancellieri"
La viola sta trattando diversi nomi per quella zona di campo, l'ex Empoli è in scadenza con la Lazio e potrebbe partire.
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 11:16
Con la difesa ormai completata, c'è un attacco da sistemare in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
Tanti i nomi che circolano, tante le trattative in corso, e tra i vari profili studiati, c'è quello di Matteo Cancellieri: come scrive la Gazzetta dello Sport, il ragazzo è in scadenza con la Lazio, che potrebbe ascoltare offerte per farlo partire, anche perché Isaksen ha recuperato con anticipo dall'operazione per la pubalgia e dunque dovrebbe prendersi lui quella zona di campo, tarpando di fatto le ali all'esterno italiano.