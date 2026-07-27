Gazzetta dello Sport: "Fiorentina al lavoro per gli esterni. Continua a rimanere viva la pista Cancellieri"

La viola sta trattando diversi nomi per quella zona di campo, l'ex Empoli è in scadenza con la Lazio e potrebbe partire.

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2026 11:16

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