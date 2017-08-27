Gazzetta: dalla Genova rossoblù a Firenze, il derby speciale del Cholito

Nella prima partita al Franchi con la maglia numero 9 sulle spalle il Cholito ritroverà un avversario piuttosto familiare

Sarà una gara speciale per il Cholito Simeone. Non solo sarà la prima al Franchi con la maglia numero 9 sulle spalle, ma davanti ritroverà la Samdporia. Per lui, cresciuto al Genoa, sarà un derby speciale con i blucerchiati. Simeone è stato corteggiato a lungo dai viola e consegnato a Pioli una manciata di giorni prima del debutto in campionato. Un paio di allenamenti e poi in campo dal primo minuto contro Inter e Real Madrid. Per il tecnico della Fiorentina Simeone è il congegno perfetto per l’attacco.