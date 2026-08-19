Gazzetta: "Commisso e la Fiorentina: 629 milioni investiti dal 2019. Tra mercato, sponsorizzazione e club."

La proprietà continua a sostenere il club con nuovi investimenti



A sette mesi dalla nomina di Giuseppe Commisso alla presidenza, la famiglia Commisso ha ribadito il proprio impegno al fianco della Fiorentina. Negli ultimi mesi sono stati immessi 100 milioni di euro nelle casse del club, mentre è stata confermata anche per la stagione 2026-27 la sponsorizzazione Mediacom, del valore di 25 milioni annui.



Sul fronte societario, Catherine Commisso è entrata nel consiglio di amministrazione, dove sono stati confermati anche Mark Stephan e Alessandro Ferrari. La principale novità in ambito sportivo è invece rappresentata dall’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo, incaricato di rilanciare la squadra dopo il deludente 15° posto ottenuto nella scorsa stagione.



Anche nell’attuale sessione di mercato la Fiorentina ha effettuato investimenti significativi, sfiorando i 100 milioni di euro di spesa a fronte di circa 50 milioni incassati dalle cessioni. Paratici è quindi al lavoro anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di ridurre il peso degli stipendi e degli ammortamenti.



La solidità finanziaria della proprietà permette inoltre al club di mantenere a zero l’esposizione debitoria verso le banche. Dal 2019 a oggi, i Commisso hanno versato complessivamente 486 milioni di euro nella Fiorentina, ai quali si aggiungono i 143 milioni spesi per rilevare le quote della società dalla famiglia Della Valle. L’investimento complessivo raggiunge così quota 629 milioni di euro, senza considerare i 55 milioni destinati alla ristrutturazione dello stadio Franchi.

A riportare questi numeri è La Gazzetta dello Sport.