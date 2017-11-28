Gazzetta: Chiesa vale almeno 50 milioni, impossibile cessione a gennaio mentre a giugno...

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbero già molte le squadre,...

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbero già molte le squadre, su tutte Inter e Napoli, interessate al figlio d'arte che ha da poco rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina. Tuttavia, sempre secondo La Gazzetta, il laterale offensivo classe '97 vale adesso almeno 50 milioni di euro. Impossibile dunque che si muova a gennaio, possibile invece un'asta per giugno con nerazzurri e partenopei in prima fila.