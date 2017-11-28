Labaro Viola

Gazzetta: Chiesa vale almeno 50 milioni, impossibile cessione a gennaio mentre a giugno...

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbero già molte le squadre,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 13:11
Gazzetta: Chiesa vale almeno 50 milioni, impossibile cessione a gennaio mentre a giugno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Calciomercato
Gazzetta
Chiesa
Condividi

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbero già molte le squadre, su tutte Inter e Napoli, interessate al figlio d'arte che ha da poco rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina. Tuttavia, sempre secondo La Gazzetta, il laterale offensivo classe '97  vale adesso almeno 50 milioni di euro. Impossibile dunque che si muova a gennaio, possibile invece un'asta per giugno con nerazzurri e partenopei  in prima fila.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok