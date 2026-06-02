Gazzetta: “Banda potrebbe finire nel mirino della Fiorentina: è in scadenza con il Lecce a giugno 2027”

Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3

Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Sottil, di rientro dal prestito a Lecce. E a proposito dei salentini nei radar viola potrebbe finire pure un profilo come lo zambiano Banda, che è in scadenza a giugno 2027, ma può diventare uomo-mercato della sessione estiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.