Gazzetta attacca: “La Fiorentina non si è fatta problemi a vendere Amatucci. Mancini lo vuole convocare”
La gazzetta dura sulla gestione di Amatucci
La Fiorentina non ci ha creduto, e lui s’è preso la Spagna: chi è Amatucci e perché ha stregato pure Mancini
Lorenzo Amatucci è entrato nel radar di Roberto Mancini. Il centrocampista toscano è una colonna del Deportivo che ha iniziato in maniera decisamente positiva la stagione del suo agognato ritorno in Liga. Ha 22 anni e a La Coruña ha trovato casa dopo anni di prestito.
Lorenzo è un canterano della Fiorentina, che per 3 anni l’ha mandato in prestito a Ternana, Salernitana e Las Palmas e questa estate non ha avuto problemi a cederlo al Deportivo. A La Coruña Amatucci l’hanno notato lo scorso anno, perché il Las Palmas era in Segunda come il Depor. Lorenzo governava il centrocampo: 38 partite da titolare in campionato, più due dalla panchina. E fa lo stesso ora che è in Liga: nelle prime 11 giornate 8 dall’inizio e una presenza dalla panchina, con annesso un piccolo acciacco. Lorenzo è titolarissimo.
Amatucci è arrivato alle Canarie seguendo la sua grande e primordiale passione per il calcio spagnolo. A Lorenzo è sempre piaciuta la Liga. Aveva numeri e meriti sufficienti per approdare in nazionale già nella scorsa pausa internazionale, ma non è stato considerato anche per un lieve acciacco. Ha continuato a lavorare, perché questo è il suo carattere, con un chiodo fisso: prima o poi la ricompensa arriva.