Gazzetta attacca: “La Fiorentina non si è fatta problemi a vendere Amatucci. Mancini lo vuole convocare”

La gazzetta dura sulla gestione di Amatucci

La Fiorentina non ci ha creduto, e lui s’è preso la Spagna: chi è Amatucci e perché ha stregato pure Mancini

Lorenzo Amatucci è entrato nel radar di Roberto Mancini. Il centrocampista toscano è una colonna del Deportivo che ha iniziato in maniera decisamente positiva la stagione del suo agognato ritorno in Liga. Ha 22 anni e a La Coruña ha trovato casa dopo anni di prestito.

Lorenzo è un canterano della Fiorentina, che per 3 anni l’ha mandato in prestito a Ternana, Salernitana e Las Palmas e questa estate non ha avuto problemi a cederlo al Deportivo. A La Coruña Amatucci l’hanno notato lo scorso anno, perché il Las Palmas era in Segunda come il Depor. Lorenzo governava il centrocampo: 38 partite da titolare in campionato, più due dalla panchina. E fa lo stesso ora che è in Liga: nelle prime 11 giornate 8 dall’inizio e una presenza dalla panchina, con annesso un piccolo acciacco. Lorenzo è titolarissimo.

Amatucci è arrivato alle Canarie seguendo la sua grande e primordiale passione per il calcio spagnolo. A Lorenzo è sempre piaciuta la Liga. Aveva numeri e meriti sufficienti per approdare in nazionale già nella scorsa pausa internazionale, ma non è stato considerato anche per un lieve acciacco. Ha continuato a lavorare, perché questo è il suo carattere, con un chiodo fisso: prima o poi la ricompensa arriva.