Gazzetta di Modena: il giovane portiere Brancolini ad un passo dalla Fiorentina
L'estremo difensore classe 2001 arriverebbe a Firenze per una cifra prossima ai 500.000 euro più il prestito di alcuni giovani della Primavera
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 17:10
La squadra di mercato della Fiorentina, guidata da Pantaleo Corvino, continua a lavorare anche in prospettiva. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta di Modena, pare che il giovane portiere Federico Brancolini, attualmente di proprietà del club emiliano, sia ad un passo da sottoscrivere il contratto che lo legherebbe alla società gigliata. L'estremo difensore classe 2001 arriverebbe a fissare per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 500.000 euro, più il prestito di alcuni giovani della Primavera viola.