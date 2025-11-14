Gautieri su Fagioli: “Deve avere più personalità, capire che è forte, le persone si aspettano di più da lui”

L’allenatore Carmine Gautieri, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Il calcio non è una scienza esatta e ciò che sta succedendo alla Fiorentina nessuno lo poteva pensare perché penso che la rosa sia strutturata non per le primissime posizioni ma neanche per l’ultima. Dovrebbero anche far riflettere il fatto che i giocatori non facciano più la differenza come l’anno prima. E’ difficile analizzare il percorso che sta facendo la Fiorentina. Io penso che non si debba fare confusione, più ne hai, più problemi crei. La cosa più giusta è far diventare il calcio a Firenze come un gioco in cui ci deve essere divertimento. Sono anche le pressioni che stanno portando la Fiorentina a fare questi risultati così negativi”.

Su Fagioli: “Tutti si aspettavano un qualcosa di più da lui. Per le qualità e le caratteristiche che ha, adesso non si sta esprimendo al massimo. Sta perdendo tempo nel percorso della sua carriera perché nel calcio scorre tutto di fretta e rischi di andare nel dimenticatoio, venendo etichettato come un giocatore non all’altezza. Fagioli deve capire cosa vuole fare. A volte i giocatori come lui gli vanno dette le cose a muso duro, per una crescita sua importante, perché non può essere questo. Bisogna chiedergli cosa vuole fare perché di questo passo rischia di buttare via del tempo, soldi, perché poi i contratti non te li fanno più o diminuiscono. Deve avere più personalità, capire che è forte, che le persone si aspettano di più da lui. Deve essere come un padre di famiglia, deve portare da mangiare ai figli e se non porta il pane a casa sono dei problemi. Deve capire questo”