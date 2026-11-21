Gattuso: "Taylor vede cose che altri non vedono. Forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere"

La Lazio continua ad inanellare punti e batte il Lecce con un netto 3-0 all'Olimpico e resta in testa alla classifica

La Lazio resta in testa alla classifica vincendo contro il Lecce grazie allla mentalità della sua squadra, capace di reagire a un avvio complicato e dominare nella ripresa.

Gennaro Gattuso in conferenza stampa parla dello stato di forma della capolista del campionato.

"Ci mancano 8 punti per fare la prima festa, poi vedremo dove saremo. Sono stupito dalla mentalità della squadra, nel primo quarto d'ora non siamo andati benissimo. Nella ripresa sono orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto, non li abbiamo fatti respirare e mi è piaciuta molto la mia Lazio" ha dichiarato Gattuso

L'allenatore ha poi sottolineato il lavoro quotidiano e lo spirito di gruppo:

"Io sono orgoglioso di come lavorano in settimana i ragazzi, ero tranquillo per oggi e questa tranquillità me la dà il senso di appartenenza che hanno i miei calciatori. Se devo prendermi un merito è quello di aver fatto diventare questa squadra una famiglia. Le vittorie ci stanno aiutando, ma è bello allenare questo gruppo".

Spazio anche ai singoli, a cominciare da Davide Frattesi:

"Ha bisogno di affetto ma anche di prendere le mazzate ogni tanto. Vuole giocare come dice lui ed è difficile a volte, ma il merito di quello che sta facendo è suo".

Parole di grande apprezzamento anche per Taylor, protagonista dell'assist di tacco per Noslin:

"Vede cose che altri non vedono, forse solo Rui Costa avrebbe fatto una giocata simile"