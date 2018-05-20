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Gattuso: “Ringrazio questi giocatori. Il prossimo anno dobbiamo rinforzarci”

L’allenatore rossonero Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Fiorentina: “Voglio ringraziare questi giocatori, dal primo giorno mi hanno dato disponibilità. Speriamo il prossimo anno di ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 21:04
Gattuso: “Ringrazio questi giocatori. Il prossimo anno dobbiamo rinforzarci” -
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L’allenatore rossonero Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Fiorentina: “Voglio ringraziare questi giocatori, dal primo giorno mi hanno dato disponibilità. Speriamo il prossimo anno di ripartire da qui. L’ossatura è fondamentale, dobbiamo rinforzarci”.

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