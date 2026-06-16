Gattuso irritato per il mercato a saldo 0 della Lazio, nuova rottura anticipata in arrivo?
Il tecnico della Lazio infastidito dal mercato a saldo 0 della squadra biancoceleste
La Lazio dovrà ripartire quest'estate per costruire un nuovo ciclo dopo la stagione negativa della scorsa stagione l'avvicendamento in panchina tra Sarri e Gattuso. Dovrà però costruire un nuovo ciclo ripartendo da un mercato a saldo 0 almeno che Lotito non ricapitalizzi (cosa mai avvenuta nella storia della sua presidenza) o che arrivi una cessione da almeno 20 milioni.
Una situazione che, secondo quanto scrive Tuttosport, ha irritato particolarmente il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Situazione da monitorare visto anche lo storico di Gennaro Gattuso, che proprio con la Fiorentina fece saltare il suo accordo preso con il club pochi giorni dopo averlo firmato