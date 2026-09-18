Gattuso: "Icardi? Abbiamo scelto altri attaccanti, come Gudmundsson". L'ex viola tra le priorità

Gennaro Gattuso ha parlato delle scelte di mercato prese in estate

L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della situazione legata a Mauro Icardi. Il tecnico ha sottolineato come la pista che porta all'attaccante sia ormai chiusa, alla luce delle scelte effettuate dalla società durante la sessione estiva di mercato, tra cui l'arrivo dell'ex Fiorentina Albert Gudmundsson. Queste le sue parole:

“Finiamo questo casino Icardi o non Icardi, ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore”.

“Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson, quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così".