Gattuso elogia Gudmundsson: “Contento di averlo, può giocare in tutti ruoli perché ha qualità”

Gattuso ha parlato di Gudmundsson

Gattuso dopo il 2-2 tra Lazio e Milan ha parlato ai microfoni di DAZN di Gudmundsson, queste le sue qualità:

“Gudmundsson oggi è entrato mezz’ora da mezzala. Può giocare lì, può giocare attaccante, può giocare esterno, è uno che può giocare in tutti i ruoli perché ha qualità e si vede ovunque. È uno forte e sono felice di averlo”