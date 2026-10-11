Gasperini sull'espulsione di Malen: "Il calcio non è fatto di fotogrammi che falsificano la realtà"

Le parole di Gianpiero Gasperini sull'episodio che ha condizionato Como-Roma, primo 0-0 della Serie A alla sesta giornata

Nel postpartita di Como-Roma, ha parlato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN.

Sull'espulsione di Malen:



"Non lo so. C'è un fallo ripetuto su Malen. Ora, dire che Malen faccia del gioco violento è veramente difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio, dopo essere stato trattenuto, e ha cercato indubbiamente di intervenire, toccando anche la palla. Però, effettivamente, quello che è brutto è il salto. Non c'è nessuna intenzionalità da parte di Malen, non è assolutamente nelle sue corde. Sicuramente è stato un episodio che ha imbruttito la partita. Era una partita bellissima e così è diventata un po' meno bella. Ho capito che, fermando il fotogramma in quel modo, è molto facile giudicare, ma il calcio non è fatto di fotogrammi. Il calcio è fatto di azioni, perché in questo modo si può giustificare tutto. Lì non c'è nessuna volontà e nessuna determinazione a fare male da parte di Malen. Quindi è importante il concetto. È ora di smetterla con i fotogrammi, perché falsificano veramente la realtà. Purtroppo abbiamo subito questa cosa per anni. Adesso, finalmente, da quest'anno si riesce a vedere un calcio più vero. Per favore, non torniamo indietro con questi fotogrammi assurdi".