Gasperini si gode Ilicic: “Per noi è un grande giocatore, appena rientrato, è più forte di prima"

Rientrato da poco da un infortunio, Ilicic è tornato ed è già in forma. Gode Gasperini che di lui a Sky Sport dice: “Per noi è un grande giocatore, ha avuto un infortunio, e quando è rientrato aveva...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2018 13:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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