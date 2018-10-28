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Gasperini si gode Ilicic: “Per noi è un grande giocatore, appena rientrato, è più forte di prima"

Rientrato da poco da un infortunio, Ilicic è tornato ed è già in forma. Gode Gasperini che di lui a Sky Sport  dice: “Per noi è un grande giocatore, ha avuto un infortunio, e quando è rientrato aveva...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 13:24
Gasperini si gode Ilicic: “Per noi è un grande giocatore, appena rientrato, è più forte di prima" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rientrato da poco da un infortunio, Ilicic è tornato ed è già in forma. Gode Gasperini che di lui a Sky Sport  dice: “Per noi è un grande giocatore, ha avuto un infortunio, e quando è rientrato aveva un po’ di timore ad allenarsi, è una esperienza che lo ha toccato ma è tornato più forte di prima”.

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