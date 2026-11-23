Gasperini come Italiano a Firenze, risponde ai tifosi dietro la panchina: “Vieni tu ad allenare”

Non accade solo a Firenze, accade ovunque

Ha fatto il giro del web una ripresa fatta da dietro alla panchina della Roma al Tardini. Nel video in cui viene inquadrato Gasperini si sente un tifoso che grida: “Mister leva Molina.”

La risposta di Gasperini è piccata, si gira rabbioso verso il tifoso e urla: “Vieni te no? Vieni te.” Immagini che hanno ricordato molto quanto accadeva a Firenze con Italiano, che era solito battibeccare con i tifosi seduti in tribuna.

Già ai tempi si diceva che sono cose che succedono solo a Firenze, ma ovviamente non è così. La verità è che se all’Olimpico non può accadere perché tra le panchine e le tribune c’è una pista d’atletica, appena i tifosi della Roma hanno trovato uno stadio con le panchine attaccate alle tribune si è ricreata una dinamica simile. A riprova che certe scene accadrebbero ovunque, dipende solo dalla struttura dello stadio