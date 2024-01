Gasperini attacca la Roma: “Qui una corrida, non si può arbitrare cosi. Annullato gol buono a Scamacca”

Il mister dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 esterno contro la Roma.

Quanto è prezioso questo punto?

“E’ un ottimo punto per noi. Carnesecchi ha fatto ottime parate, ma anche noi abbiamo da recriminare. Sull’1-0 abbiamo avuto una grande occasione con De Ketelaere. Lukaku e Dybala alzano una squadra già forte di suo. Sul rigore potevamo fare qualcosa in più, il gol di Scamacca ci ha lasciato un po’ di rammarico. Tanti ammoniti: nonostante gli stessi falli della Roma, noi sei ammoniti e loro uno. Non era facile prendere un punto, con l’ambiente che si è venuto a creare”.

La squadra è molto solida: per fare il salto di qualità deve crescere dalla metà campo in su?

“Sono d’accordo. Il gruppo è molto solido, oggi giocavano due giovani sulle fasce con non molte partite, il portiere sta crescendo e davanti abbiamo una serie di ventenni da cui aspettarci tante cose buone. L’evoluzione di questa squadra passa attraverso il gruppo solido e la maturazione di questi ragazzi in cui crediamo molto”.

Come sta avvenendo la maturazione di Scalvini?

“Io già lo mettevo tra i veterani. Lui ha già quasi 100 partite sulla spalle, per essendo un dicembre 2003. Ogni tanto ha qualche calo nel finale, questa sera finalmente avevo cambi in panchina. Ha grande valore e prospettiva e per me rientra in quelli certi e affidabili”.

Finito il girone d’andata, con meno punto dell’anno scorso ma tutt’altro che insoddisfacente.

“Quest’anno è diverso, la classifica è più corta per tutti. E’ più equilibrato di quelli passati, quelle di media classifica hanno tolto punti a tutti. Abbiamo fatto 9 vittorie, ma perso qualche partita di troppo. La classifica poteva essere migliore, abbiamo perso troppi punti nel finale. Siamo comunque dentro Coppa Italia ed Europa League e abbiamo una serie di giovani: nel girone di ritorno potremo affrontare meglio queste partite. Io ho fiducia”.

Il gol annullato a Scamacca lascia dubbi.

“Per me Aureliano non è da condannare, ha arbitrato in una corrida. La sua esperienza l’ha aiutato, arbitrare in condizione del genere non è mai facile. Sull’episodio conta l’intensità della spinta e, per me, il giocatore è andato giù in terra facilmente capendo di non potendo arrivare sulla palla. Sul rigore Ruggeri è entrato in modo scomposto, mentre il giocatore della Roma ha fatto due passi e poi è andato giù”.

