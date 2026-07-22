Garnacho non sarà l'esterno della Fiorentina. Romano: "Va all'Aston Villa in prestito con diritto"
Sfuma un obbiettivo della Fiorentina con l'argentino Garnacho che resta in Premier League e dovrebbe accasarsi all'Aston Villa
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 18:24
Sfuma uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime ore. Alejandro Garnacho non ha preferito la Roma ma resta in Premier League e si trasferisce all'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto.
Accordo raggiunto come comunicato da Fabrizio Romano su Instagram con il consueto "Here we go" con l'Aston Villa che coprirà l'ingaggio fino a Giugno 2028 quando potrà riscattare l'attaccante argentino.