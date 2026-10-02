Gamberini (Dazn): "Pedro Gonçalves è meglio di Gudmundsson: la Fiorentina si è rinforzata"

Il commento del telecronista di Dazn

Il telecronista di Dazn, Simone Gamberini, noto intenditore del campionato portoghese, ha parlato di Pedro Gonçalves a Radio FirenzeViola: "Ancora abbiamo visto pochissimo del vero Goncalves, un saggio delle sue qualità c'è stato nella partita col Pisa, quando fa quel gol che è proprio nelle sue corde. Lui è così, ha una grande facilità di calcio e vede tanto la porta, in Italia uno come lui potenzialmente è devastante".

"L'ho visto indietro di condizione ma era normale, ha avuto un'estate complicata. Continuo a pensare che con l'uscita di Gudmundsson e il suo arrivo la Fiorentina si sia rinforzata. Poi c'è da capire come farlo giocare: io lo vedo benissimo nel 4-2-3-1 come trequartista centrale, non so se è facilmente schierabile una Fiorentina con lui e Atta insieme ma questo può essere un bene, perché Vanoli potrebbe tenere un'alternativa di lusso da giocare a partita in corso".