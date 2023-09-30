Galloppa: "Tre mesi fa una squadra totalmente diversa. Commisso ha detto che lui il suo l'ha fatto"

La Fiorentina Primavera pareggia in casa contro il Milan, la squadra rossonera si era portata in vantaggio con la squadra viola che poi ha trovato il pareggio su rigore. A fine partita l'analisi dell'...

La Fiorentina Primavera pareggia in casa contro il Milan, la squadra rossonera si era portata in vantaggio con la squadra viola che poi ha trovato il pareggio su rigore. A fine partita l'analisi dell'allenatore Galloppa:

"L'emozione è tanta, è qualcosa di storico e ho avuto la fortuna di essere stato presente. Cerco di trasmettere quella sensazione anche ai ragazzi. Sono contento per questo ma sono deluso dal risultato perché il Milan ha segnato alla prima vera occasione nel nostro momento migliore. Il Milan è una squadra fisica, anche se le sostituzioni ci hanno dato fastidio. La reazione c'è, il lo spirito c'è, quello non può mancare, poi dobbiamo migliorare la qualità, ma non abbiamo ancora aperto la strada. Arder è stato portato in ospedale perché ha preso un calcio al mento, Braschi si è slogato la caviglia ma Non credo ci sia nulla di grave:

Il risultato non viene discusso con la società se tutti lottiamo per vincere. La squadra rispetto a 3 mesi fa è cambiata drasticamente, quando sono arrivato e ho accettato le critiche negative, ma la squadra di tre mesi fa non c'è più ed è una squadra diversa e ne stiamo pagando il prezzo. Ma tra pochi mesi essere una squadra che possa dominare le partite e io ho questa ambizione e voglio trasmetterla ai ragazzi. Vedo tanti margini di crescita e poi abbiamo tanto toscano. Bellissimo stare al Viola Park, l'allenamento di ieri era già bellissimo, giocare con più di mille persone e il calcio d'inizio del Presidente è stato bellissimo, Commisso nello spogliatoio ci ha detto che lui il suo lo aveva fatto, che adesso toccava a noi. Io lo ringrazio davvero"