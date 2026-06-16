Galloppa svela: "Dopo la Conference qualche giocatore mi chiese di restare. Era una situazione complicata"

Le parole di Galloppa durante la presentazione a Modena

Daniele Galloppa è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Modena. L'ex tecnico della Primavera viola, fresco vincitore dello Scudetto di categoria, ha salutato la Fiorentina e spiegato le ragioni della sua scelta. "Ho avuto la fortuna di lavorare sei anni per la Fiorentina e mi sento di ringraziare una società che mi ha fatto crescere tantissimo, oltre a tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso", ha dichiarato Galloppa durante la conferenza stampa di presentazione.Ha poi spiegato la decisione di accettare la proposta del Modena: "Sono emozionato, contento e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. La società mi ha chiesto di essere me stesso e per me questo è fondamentale. Passare dalla Primavera a una Serie B di questo livello è un grande salto, ma indipendentemente dalla vittoria dello Scudetto sentivo che il mio percorso alla Fiorentina fosse arrivato alla conclusione". Galloppa ha sottolineato anche il legame con la piazza emiliana: "Ho detto sì per tanti motivi: la serietà delle persone, l'ambizione del club e anche un fattore personale. Vivo a circa un'ora e mezza da qui e poter tornare a casa un giorno a settimana è importante".

Infine un passaggio sulla breve esperienza vissuta sulla panchina della prima squadra viola in Conference League: "È stata un'esperienza breve ma intensa. Mi sono reso conto che certi contesti non sono per tutti, soprattutto in quel momento, quando le pressioni erano altissime. Dopo pochi giorni alcuni giocatori mi avevano chiesto di restare e questo significa che qualcosa ero riuscito a trasmettere. Era una situazione davvero complicata da gestire".