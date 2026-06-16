Galloppa rivela: "Dopo il Mainz i giocatori della Fiorentina mi hanno chiesto di restare allenatore"

Galloppa, dopo l'esonero di Pioli, ha allenato la Fiorentina per qualche giorno e per la partita di Conference League contro il Mainz

Daniele Galloppa è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Modena, in Serie B, dopo aver fatto un percorso nelle squadre giovanili della Fiorentina, arrivando fino alla Primavera alla cui guida, poche settimane fa, si è laureato vincitore del campionato Primavera 1. Nelle scorse ore Galloppa si è anche presentato nelle nuove vesti e con la mente è tornato al periodo nella Fiorentina, in particolare alla partita in cui è stato promosso ad interim alla guida della prima squadra, la sfida della Fase Campionato di Conference League persa 2-1 contro il Mainz.

Galloppa ricorda così il suo trascorso alla Fiorentina, svelando anche un curioso aneddoto: "È stato molto breve e mi sono reso che non è per tutti perché le pressioni erano altissime, ma dopo tre giorni alcuni giocatori mi hanno chiesto di restare e questo significa che qualcosa avevo trasmesso. Ho fatto un percorso in cui nessuno mi ha regalato nulla e in cui ho dovuto imparare. Penso di aver fatto la gavetta e questo mi è servito per farmi trovare pronto sotto tanti punti di vista. Quando ho smesso di giocare sentivo di voler provare a fare questo mestiere, non so se si nasce allenatori, ma sotto certi aspetti forse sì".