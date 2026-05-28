Galloppa: "Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto la storia e la Fiorentina se lo merita"

Le parole soddisfatte di Daniele Galloppa dopo la vittoria del campionato Primavera

Serata magica per la Fiorentina che chiude la stagione con una grande gioia grazie alla vittoria dello Scudetto Primavera dei ragazzi di Daniele Galloppa.

Succede tutto nella ripresa al Viola Park con le reti di Braschi su rigore e di Kouadio prima del gol della bandiera del Parma.

Al termine della premiazione arriva ai microfoni di Sporitalia un Daniele Galloppa visibilmente felice:

"Sono felicissimo e orgoglioso di questo gruppo. Grazie a tutto lo staff che si merita questa gioia, l'abbiamo rincorso per anni e sono contento per tutta la gente che è venuta a vederci. Meglio di questo non potevamo chiedere"

Sulle sensazioni dopo la vittoria:

"Non si può spiegare, è stata una giornata lunghissima. Ero un po' in trans e poi siamo esplosi, è meraviglioso, meraviglioso...Abbiamo rifatto la storia, la Fiorentina se lo merita. C'è un lavoro grande dietro, c'è solo da ringraziare tutti."

Sul futuro:

"Non lo so, l'ho vissuta peggio questa finale perché la vivo come una chiusura di un ciclo. Non ho voluto parlare con nessuno perché volevo portare a casa questo Scudetto. Orgoglioso di aver rappresentato la Fiorentina e un privilegiato per aver dato tutto per questa maglia".