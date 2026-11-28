Galloppa: "Non mi interessano i soldi, voglio stare dove il progetto merita come qui a Modena"

Il tecnico modenese ed ex viola ha parlato prima della gara col Padova

Alla vigilia della sfida contro il Padova, il tecnico del Modena Daniele Galloppa è intervenuto in conferenza stampa. L'annata dei canarini procede in maniera positiva e l'allenatore, con un passato alla Fiorentina, si è soffermato sull'ipotesi di avviare un percorso duraturo in Emilia.

Le dichiarazioni di Galloppa «Più volte mi hanno ripetuto che ottenere buoni risultati spalanca le porte del mercato, ma non riesco a ragionare in questi termini. Quando sto bene in un ambiente, il fattore economico passa in secondo piano».

L'idea di aprire un ciclo «Per me contano la qualità del lavoro e l'armonia con le persone che mi circondano, perciò non chiudo affatto la porta alla possibilità di iniziare un ciclo qui. Per come mi sento oggi, non avrei alcun motivo per andarmene».