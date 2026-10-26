Galloppa incanta la Serie B: il suo Modena è 3º. Ha fatto rinascere anche Belotti che segna a raffica

Galloppa si sta dimostrando un allenatore valido anche tra i grandi

Vittorie, gol e calcio spettacolare. Basta poco per descrivere l'impatto di Galloppa al suo primo anno con i professionisti. L'ex tecnico della primavera viola oggi al Modena infatti sta incantando la Serie B con i suoi ragazzi e si trova al 3° posto con 16 punti raccolti in 8 partite e almeno per adesso può sognare di lottare per la promozione.

Tra l'altro tra le fila del Modena c'è anche il Gallo Belotti che in estate era stato scartato dal Cagliari perché non considerato più in grado di giocare ad alti livelli. Belotti tra l'altro ha segnato una doppietta al Cesena di Diamanti e con Galloppa è rinato: sono 5 reti in 5 presenze