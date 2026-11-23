Galloppa è un rimpianto per la Fiorentina? È secondo a -1 dalla vetta in B, impatto devastante

Forse la sua sarebbe stata una scelta più felice di aver chiamato Grosso

L’impatto di Galloppa con il mondo dei grandi è devastante. Il suo Modena infatti è secondo in Serie B a -1 dalla capolista Palermo che è considerata una vera e propria corazzata per la categoria.

La squadra di Galloppa sta volando sulle ali dell’entusiasmo, mettendo in mostra un calcio di dominio e controllo, 56% di possesso palla medio e 2º miglior difesa del campionato.

Davanti stupisce con il gallo Belotti rinato dopo che il Cagliari lo aveva svincolato perché non ritenuto più in condizioni fisiche idonee.

In tutto questo il Modena ha perso per infortuni gravi 6/7 calciatori chiave che prima di farsi male erano titolarissimi, come Caso e Zampano. Dunque questo avvio strabiliante è arrivato anche nonostante la squadra sia in emergenza.

Insomma Galloppa alla prima stagione tra i professionisti sta dimostrando quanto di bello fatto vedere nel settore giovanile viola. L’impressione era stata ottima anche quando a Mainz aveva sostituito Pioli prima dell’arrivo di Vanoli, adesso in B sta stupendo tutti.

Non è che rischia di essere un rimpianto considerato che in estate quando è stato lasciato andare via è arrivato Grosso in prima squadra ed è durato appena 3 partite?