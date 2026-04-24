Galloppa: "Dobbiamo chiudere lì davanti. Conti? Ragazzo eccezionale, deve metterci qualcosa in più"

Così il tecnico della primavera Daniele Galloppa sul momento della Fiorentina, sulla testa della classifica e sulla sfida contro il Monza di lunedì.

La Fiorentina primavera sta vivendo una stagione molto positiva, certamente migliore rispetto ai colleghi della prima squadra. Infatti si trova in testa alla classifica (Primavera 1), a 59 punti. Seguono il Parma e il Cesena a 58 punti. Dunque la Fiorentina ha le carte in regola per giocarsi la Fase Finale da prima classificata o al massimo da seconda, che nel campionato primavera sono "teste di serie" e saltano il primo turno di play off, qualificandosi direttamente alle semifinali.

E' intervenuto sui canali ufficiali della Fiorentina l'allenatore della primavera Daniele Galloppa. Queste le sue parole sul grande momento di Conti: "Gabriele l'avevo sentito in estate e avevo dubbi sul fatto che lui volesse tornare in Primavera dopo aver giocato con i grandi. Mi aspettavo un apporto maggior sin da subito, con lui sono stato molto duro. Il cambiamento l'ha fatto da gennaio in poi, sta capendo che deve metterci qualcosa in più. Grandissimo merito suo che si sta dimostrando un ragazzo eccezionale".

Sulla prossima partita, in cui i viola affronteranno il Monza: "Lunedì mi aspetto un Monza libero di testa perché ha poco da perdere. Faranno una pressione più alta rispetto a come hanno sempre fatto con noi in questi anni. Mi aspetto una gara a ritmi alti e una squadra più spregiudicata. Noi dobbiamo essere pronti in entrambi i casi. Adesso che abbiamo riagguantato la vetta dobbiamo avere una motivazione altissima di chiudere li davanti".